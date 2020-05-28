Джефф Безос считает постоянное внимание к клиентам главным фактором успеха его компании Amazon. Об этом он заявил в интервью Business Inside.

Если все внимание приковано к конкурентам, то можно очень быстро потерять мотивацию, считает основатель Amazon.

«Вы уже впереди — зачем вам бежать? Если же вы зациклены на клиентах, если это ваша мотивация, то она очень устойчивая», — сказал Безос, добавив, что клиенты даже лидирующей компании постоянно чем-то недовольны.

Главный вопрос, на который должен ответить каждый предприниматель: «Что не изменится за десять лет?», продолжил бизнесмен.

По его словам, создатели компаний могут строить стратегии вокруг того, что останется стабильным на протяжении долгого периода.

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