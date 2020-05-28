Итальянские врачи провели редкую и сложную операцию по пересадке легких для спасения 18-летнего пациента, заразившегося коронавирусом. Как сообщил в четверг новостной канал Rai News 24, операция была проведена в миланской больнице «Поликлинико» 18 мая и завершилась успешно, передает ТАСС.

Пересадка органа была признана единственно возможной для молодого человека, не испытывавшего ранее проблемы со здоровьем. Диагноз ему был поставлен 2 марта, а 6 марта его госпитализировали в миланскую клинику «Сан-Раффаэле», где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом и искусственного дыхания. В середине апреля врачи поняли, что восстановление нормальной работы легких невозможно из-за коронавирусного заболевания. С 30 апреля начался поиск донорского органа, который поступил от скончавшегося человека, не зараженного коронавирусом, уточняет агентство ANSA.

Операция длилась девять часов. Несколькими днями позже подобная операция была проведена в Австрии. К такому способу лечения несколько раз ранее прибегали в Китае, где в начале года была зарегистрирована вспышка коронавируса. Врачи в разных странах отмечают, что у 30% переболевших могут оставаться осложнения в легких вплоть до инвалидности.

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