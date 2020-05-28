Турецкий клуб «Галатасарай» поделился публикацией в «фейсбуке» и «твиттере» по случаю 102-летия Азербайджанской Демократической Республики.

В публикации говорится: «Поздравляем дружественную и братскую страну Азербайджан с Днем Республики!».

Minval.az