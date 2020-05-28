В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп действительно подпишет указ, который касается деятельности социальных сетей, сообщает Politico со ссылкой на заявление официального представителя администрации Кейли Макэнани.

По ее словам, указ будет подписан в четверг, 28 мая. Документ будет «направлен против соцсетей». При этом Макэнани не уточнила других подробностей.

Накануне Трамп пригрозил закрыть или ограничить работу социальных сетей после кого, как Twitter обозначил его посты как недостоверные.

Ранее под несколькими постами Трампа о голосовании по почте на президентских выборах появился автоматический призыв проверить факты. Голубой восклицательный знак социальной сети «Посмотрите факты о голосовании по почте» размещен сразу под двумя сообщениями Трампа по этой теме. Если нажать на надпись, то пользователь переходит к статье Politico с заголовком «Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов».

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