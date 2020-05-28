Американские НПО работают против Азербайджана и Израиля — и получают серьезные средства на эту деятельность.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в материале, опубликованном влиятельным изданием Newsweek.

«Израилю не привыкать к двойным стандартам. Некоторые правозащитные группы также приняли на себя обязательство выделять Израиль, но при этом закрывать глаза на нарушения и преступления, совершенные другими странами», — отмечает автор статьи, президент Центра Хаима Саломона Пол Миллер.

В отличие от Израиля, Армения — этакая милашка в мире НПО, отмечает издание.

«Сара Лия Уитсон — бывший директор отделения Хьюман Райтс Вотч и еще недавно — управляющий директор по исследованиям и политике в Институте Куинси (он поддерживается Джорджем Соросом) является ярким примером таких двойных стандартов. Обе эти группы (HRW и Институт Куинси) были резкими критиками израильского правительства — но абсолютно игнорировали другие территориальные конфликты, такие как многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном. У Уитсон, по-видимому, нет никаких сомнений относительно строительства незаконных поселений в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, который оккупирован Арменией, что подтверждается несколькими резолюциями ООН. В 2018 году она провела сбор средств для Армянского национального комитета, организации, проводящей переселение армян на эти земли и рассматривает Карабах как «неотъемлемую часть армянской родины»», — подчеркивает Newsweek.

Тем не менее, отмечается в статье, Уитсон уже давно пропагандирует враждебность к Израилю, поразительно игнорируя при этом ее собственную давнюю поддержку армянской оккупации Нагорного Карабаха. Такое поведение может быть описано только как когнитивный диссонанс.

Уитсон далеко не одинока в своем лицемерии, пишет Newsweek. «Фонд братьев Рокфеллеров (RBF) заявляет, что он стремится «содействовать социальным изменениям, способствующим более справедливому, устойчивому и мирному миру», но финансирует неправительственные организации, которые пропагандируют бойкот и санкции против Израиля. К слову, президент Армении и глава RBF встретились в феврале 2019 года, чтобы обсудить возможности сотрудничества», — говорится в статье.

Издание приводит и другие примеры двойных стандартов в отношении Азербайджана со стороны международных НПО. «Ранее в этом году в докладе, опубликованном Фондом защиты демократий (FDD), подчеркивались «более глубокие проблемы в международной системе» в отношении выборочной критики со стороны правительств и НПО. Согласно отчету, Армения «столкнулась в основном с символическим противодействием оккупации Нагорного Карабаха без каких-либо конкретных санкций или принудительных действий. Резолюции Совета Безопасности ООН осудили «перемещение большого числа мирных жителей в Азербайджанской Республике «и оккупацию территории Азербайджана». Но они воздержались от прямой идентификации агрессора», — напоминает Newsweek.

Как и почти сторонники армянства в мире НПО, организации, благотворительные организации и даже политики, поддерживающие армянские вопросы, оказались втянутыми в правовые споры и коррупцию.

«В 2018 году директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян был арестован за растрату и ненадлежащее использование средств. А отставной агент ФБР Бабак Бруманд недавно был арестован за то, что брал взятки у адвоката, связанного с армянской организованной преступностью, которая хорошо известна федеральным правоохранительным органам в Калифорнии», — напоминает издание.

«Благодаря паутине коррупции, двойных стандартов и откровенного антисемитизма со стороны некоторых из е сторонников становится очевидным, что ряд сторонников Армении исповедует и распространяет крайне сомнительные ценности», — отмечает Newsweek.

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