Минобороны США (Пентагон) уведомило конгресс том, что Украина может получить военную поддержку от страны в размере $125 млн, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным источников, выделить средства Киеву предлагается в связи с проводимыми в стране реформами. В частности, из-за того, что Украина продвинулась в борьбе с коррупцией, повысила прозрачность и усилила общественный контроль.

Финансирование в размере $125 млн предполагает поставку из США на Украину мобильных радиолокационных систем, а также автомобилей скорой помощи и несколько патрульных катеров с 30-миллиметровыми автоматическими пушками с дистанционным управлением и не только.

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