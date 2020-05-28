Города США Лас-Вегас, Гонолулу , Сан-Диего и Монтерей объявили 28 мая «Национальным Днем Азербайджана».

В связи с этим мэры городов Лас-Вегас, Гонолулу и Монтерей, городской совет Сан-Диего, а также Консультативный совет провинции Сан-Диего подписали соответствующие заявления.

Как сообщили АПА в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в направленных в консульство заявлениях подчеркивается, что 28 мая 1918 года азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику, которая за короткое время провела много прогрессивных реформ, дала право голоса женщинам не только впервые в мусульманском мире, но и, опередив ряд ведущих государств того времени. Также отмечается, что эта республика признана США и другими демократическими государствами. В заявлениях также отмечается, что миллионы азербайджанцев, проживающих во всем мире, включая США, отметили 28 мая как национальный праздник Азербайджана.

Minval.az