Животные, которые находятся в группе риска по заражению коронавирусом от человека, — это, в первую очередь, обитатели океанариумов. Об этом РИА Новости рассказала биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

По ее словам, скрининг видов клеток, который провели ученые, показал, что около 40 видов животных подвержены инфицированию. Их клетки содержат рецепторы, восприимчивые к передаче и закреплению вируса. В частности, угрозе заражения от человека подвержены все зубатые киты: дельфины, белухи, косатки, нарвалы, а также тюлени.

Причем эта вероятность возрастает в условиях океанариума. Однако возможна и обратная передача — от животного к человеку, добавила биолог. «Например, косатки — животные очень нежные — и легко заражаются от человека. В океанариумах животные живут только в присутствие ветеринара, поэтому коронавирус будет дополнительной нагрузкой», — сказала она.

Кроме того, в группе риска оказались и человекообразные обезьяны. Воронцова заверила, что по этой причине под защиту попали гориллы в Африке.

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