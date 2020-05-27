Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $10 млн группе некоммерческих организаций, которые поставили цель собрать $100 млн, чтобы безвозмездно выделить по $1 тыс. 10 тыс. американских семей, пострадавших от последствий пандемии. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на информацию организации-участницы проекта GiveDirectly.

Она вместе с Propel и Stand for Children с апреля собрали добровольных пожертвований на $84 млн. Их инициатива под названием Project 100 состоит в том, чтобы набрать $100 млн для безвозмездной помощи тысячам семей в США. На сайте организации в числе доноров названы бизнесмен Эндрю Янг, объявивший о выходе из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, певцы Ариана Гранде и Джон Ледженд, авторское телешоу Стивена Колберта, Национальная баскетбольная ассоциация и компания Google.

Дорси в начале апреля выделил $1 млрд на борьбу с новым коронавирусом. Предприниматель обратил внимание, что речь идет о приблизительно 28% его состояния. Twitter понесла в первом квартале 2020 года чистый убыток в размере более $8 млн. Доходы выросли на 2,6% — до $808 млн.

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