Мужчина убил трёх человек на предприятии в департаменте Де-Севр на западе Франции, ещё один человек получил ранения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

«Мужчина убил трёх человек прежде, чем попытался совершить самоубийство в департаменте Де-Севр… Ещё один человек получил ранения», — сообщает телеканал.

Инцидент произошёл в здании компании, добывающей мрамор.

К настоящему моменту неизвестно, являлся ли нарушитель спокойствия сотрудником или бывшим работником компании. О том, что побудило его к поступку, не сообщается. Из-за причинённых самому себе ранений жизнь мужчины в настоящее время находится под угрозой.

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