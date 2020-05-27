Легализация заключения однополых браков вступила в силу на Коста-Рике.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

8 августа 2018 года Верховный суд республики признал неконституционной статью 14 Семейного кодекса страны, которая запрещала подобного рода союзы. Инстанция обратилась к парламенту с требованием принять законодательные нормы, которые бы признавали однополые браки.

Отмечалось, что в случае, если до 26 мая 2020 года соответствующие законы не будут приняты, легализация автоматически вступает в силу с этого дня.

Коста-Рика стала первой в Центральной Америке страной, узаконившей однополые браки.

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