Остров Ибица столкнулся с нашествием комаров, однако к обычным особям присоединились и тигровые комары вида Aedes albopictus. Испанцы подсчитали, что популяция комаров на Ибице в 4 раза превышает показатели прошлых лет.

Местные власти сообщили, что комары могут свободно размножаться в бассейнах, ведь из-за коронавируса в этом году их перестали тщательно очищать с применением хлора.

«Проблема заключается в том, что из-за мер изоляции некоторые граждане не смогли добраться до своих вторых домов. Кроме того, не смогли открыться гостиницы. Это привело к тому, что процесс хлорирования и очистки бассейнов начался не так, как обычно, а численность комаров на острове в четыре раза больше, чем в прошлые годы», — заявил представитель совета Ибицы Висенте Роиг Тур.

Власти Ибицы попросили владельцев бассейнов по возможности запускать систему очистки.

Minval.az