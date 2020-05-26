Самолет ВМС США P-8A Poseidon 26 мая совершил очередной разведывательный полет около сирийского побережья и расположенных там российских баз.

По данным западных авиационных ресурсов морской разведчик США вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и почти два часа кружил возле Сирии. В районе базы в Тартусе Poseidon приблизился к побережью на расстояние 29,7 км. К авиабазе Хмеймим он подходил на расстояние 39 км.

На прошлой неделе аналогичные полеты фиксировались почти каждый день. На этой неделе их было два. Всего с начала мая военные разведчики США выполнили 13 подлетов к российским базам в САР.

Minval.az