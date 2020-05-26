Президент США Дональд Трамп недоволен действиями Китая в отношении Гонконга, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Он сказал, что недоволен попытками Китая и что сложно представить, как Гонконг и далее будет финансовым центром, если Китай одержит верх», — сказала она.

Макинани отказалась отвечать на уточняющие вопросы, сказав, что это все, что президент хотел, чтобы она донесла до СМИ.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.

Позднее Китай сделал США представление из-за заявлений американских чиновников по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге и заявил, что Пекин предпримет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.

Minval.az