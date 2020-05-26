В Иране ожидают, что Швейцария сыграет более эффективную роль в вопросе снятия санкций США в отношении Тегерана.

Как сообщат иранское информагентство IRNA, президент Ирана Хасан Роухани провел телефонный разговор с президентом Швейцарской конфедерации Симонеттой Соммаруга.

Президент напомнил, что мировые страны проходят через нелегкий период из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19).

Роухани подчеркнул, что для иранского народа ситуация осложняется санкциями США и растущими экономическими трудностями.

Роухани также потребовал активировать платежный механизм под названием «Instex», который Германия, Франция и Великобритания создали совместно для торговли с Ираном после одностороннего выхода США из ядерной сделки и введенных санкций.

Чтобы ядерная сделка сохранялась в силе, ее участницы должны выполнить свои обязательства, подчеркнул Роухани.

Minval.az