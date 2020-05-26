Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

«Новые санкции находят одобрение всех партий», — отметил Гренелл. По его словам, законопроект может быть принят в кратчайшие сроки, несмотря на избирательную кампанию в преддверии президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.

Конечной целью ограничений является приостановка строительства газопровода или как минимум предотвращение ввода его в эксплуатацию.

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