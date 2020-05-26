Бывшего президента США Билла Клинтона заметили на «педофильском острове» торговца секс-рабами Джеффри Эпштейна.

Об этом экс-работник на карибском острове Стив Скалли рассказал в документальном сериале Netflix, сообщает Daily Mail.

По его словам, он несколько раз встречал Клинтона, сидящего на крыльце виллы с мужчиной нетрадиционной ориентации. Скалли также отметил, что других гостей острова, находившихся с мужчинами, он не заметил.

Клинтона на вилле видела и Вирджиния Робертс, ставшая секс-рабыней на острове Эпштейна. Она обедала с бывшим президентом США, Гислен Максвелл и двумя другими женщинами, приехавшими из Нью-Йорка.

Однако издание уточняет, что нет никаких доказательств того, что бывший американский лидер принимал участие в оргиях с несовершеннолетними девушками. В настоящее время не известны подробности его поездки на остров Литл Сент-Джеймс.

По словам Клинтона, он никогда не приезжал на карибский остров, но был знаком с Эпштейном и несколько раз летал на его самолетах. В офисе экс-президента отметили, что он четыре раза пользовался услугами самолета Эпштейна, названного журналистами «Лолитой Экспресс», чтобы полететь в Азию, Европу и Африку. СМИ выяснили, что Клинтон только с 2001 по 2003 год совершил 26 авиаперелетов.

Отмечается, что позже бывший президент США заявил, что не знал о преступной деятельности своего знакомого.

Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах, однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019 года. Некоторым предполагаемым жертвам было 14 лет.

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