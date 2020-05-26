Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 26 мая приблизилось к 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 5 495 061 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 87,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 346 232 пациента, 2,23 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,66 миллиона зараженных). На второй строчке закрепилась Бразилия (374,8 тысячи человек), Россия (353,4 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (262,5 тысячи) и Испания (235,4 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 98 220 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Minval.az