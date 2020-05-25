В понедельник Дания ослабила свой пограничный контроль с другими скандинавскими странами и Германией. Власти страны, в частности, позволили парам, разлученным из-за пандемии, встретиться снова, если они смогут доказать наличие отношений, сообщает Reuters.

Датская полиция заявила, что пары должны будут показывать общие текстовые сообщения, личные фотографии или личную информацию о своем партнере, чтоб доказать, что они находятся в отношениях более полугода.

Такое решение в стране раскритиковали, отметив, что это нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

«Я никогда не слышал о стране, где для въезда требуется показывать частные переписки или фотографии от партнера. Мы наконец позволили влюбленным посещать друг друга, но не защитили право на их приватность», – заявил датский политик Кристиан Хегаард в Twitter.

Minval.az