Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти не будут отменять системы «шведский стол» и «все включено», передает ТАСС.

Однако, по его словам, в презентацию блюд шведского стола внесут коррективы. Так, выбранную еду теперь будет подавать повар.

Эрсой рассказал, что в стране создали специальную программу под названием «Сертификация здорового туризма». Она будет применяться в аэропортах, отелях и других заведениях. С помощью QR-кода гости смогут просмотреть историю проверок и инспекций тех предприятий, где они остановились.

Minval.az