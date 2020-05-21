Принц Гарри и Меган Маркл отметили 19 мая вторую годовщину своей свадьбы. Пара скромно отпраздновала в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Us Weekly.

Инсайдер издания утверждает, что герцоги Сассекские при этом отменили все звонки и встречи.

«Меган сделала для Гарри открытку и от руки написала красивый и сентиментальный текст, постаравшись выразить в словах свою любовь», — утверждает источник из окружения супругов.

А вот принц Гарри решил сделать королевский подарок и преподнес жене цветы и кольцо с драгоценными камнями.

Minval.az