Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер отметил, что находится в хороших отношениях с Россией.

Однако, по мнению главы Белого дома, российская сторона не придерживается установленных в рамках Договора условий.

Трамп добавил, что при этом у Москвы и Вашингтона есть шанс на заключение нового соглашения по контролю над вооружением.

«Пока они (Россия) не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или сделаем что-то, чтобы снова вместе вернуть это (соглашение)», — сказал Трамп.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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