В случае малейшей угрозы турецким военным в Ливии и интересам Турции в регионе, последует сокрушительный удар по вооруженным формированиям Халифы Хафтара.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя угрозы сторонников Хафтара о планах нанесения авиаударов по расположению турецких военных в Ливии, передает агентство «Анадолу».

«Последствия подобных действий будут очень тяжелыми для самих сторонников Хафтара. Мы вновь напоминаем, что воспримем формирования Хафтара в качестве объекта для нанесения законных ударов», — предупредил турецкий дипломат.

Аксой отметил, что угрозы в адрес Анкары стали озвучиваться после переброски на восток Ливии авиационной техники по линии одного из зарубежных государств.

Представитель МИД Турции привлек внимание к серии поражений сторонников Хафтара в Ливии.

По его словам, угрозы Хафтара и его сторонников являются попыткой начать новый витк эскалации напряженности в северо-африканской стране.

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