Проведение Олимпийских игры в Токио могут отменить, если не будет возможности провести их в 2021 году. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Ранее глава оргкомитета токийской Олимпиады-2020 Иосиро Мори заявил, что главные мировые спортивные соревнования четырехлетия могут не состояться и через год — если до этого времени пандемия коронавируса не будет преодолена.

Олимпийские игры в Токио первоначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Стоит отметить, что в 1940 году в Токио также должны были пройти Олимпийские игры – их отменили из-за второй мировой войны.

Как сообщалось, ранее Олимпиаду в Токио отложили на год по предложению японской стороны. Договореность была достигнута после телефонного разговора премьер-министра Синдзо Абэ с Томасом Бахом.

Minval.az