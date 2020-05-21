Арестованный Абдалла Кардаш, которого считают возможным преемником ликвидированного главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, занимался производством иприта (горчичного газа), который преступники использовали для нападения на иракских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов безопасности страны.

Как уточняется, знакомство Кардаша с аль-Багдади произошло в конце 2011 года. С 2012 года преступник находился в Сирии и управлял фабриками по производству оружия и боеприпасов, а также занимал ряд ответственных постов в группировке. Кроме того, он выполнял важную роль в переговорах ИГИЛ и других террористических формирований.

Газета The Guardian со ссылкой на источники в конце января текущего года раскрыла имя нового главаря террористической организации. Им стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, который является одним из основателей группировки и лично участвовал в планировании операций по всему миру. Среди его псевдонимов — Хаджи Абдалла и Абдалла Кардаш.

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