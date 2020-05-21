Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.

Версия операционной системы iOS 13.5 доступна для скачивания.

Технология распознавания лица Face ID пока что не научилась «узнавать» владельца, если он носит маску, как того требуют в общественных местах многие страны. Однако если сделать жест смахивания вверх на заблокированном экране, сразу появится экран ввода пароля. Раньше этого экрана приходилось ждать дольше.

Кроме того, в операционную систему включены технологии для использования приложений, показывающих возможный контакт пользователя с коронавирусом на основе отслеживания его контактов.

Наконец, компания усовершенствовала видеочат FaceTime для нескольких собеседников.

Minval.az