Индонезийский остров Бали откроется для иностранных туристов в октябре 2020 года при условии улучшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Jakarta Post.

На Бали выявлен 371 случай коронавируса, четыре человека умерли.

По всей Индонезии зафиксировано 19 тыс. случаев COVID-19.

Отмечается, что раньше Бали могут также открыться город Джокьякарта на острове Ява и острова Риау.

По данным газеты, 80% населения Бали зависит от туризма. В марте число прибытий иностранных туристов снизилось на 60% из-за ситуации с коронавирусом.

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