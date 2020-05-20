Иракская национальная разведка сообщила о задержании возможного преемника лидера террористической группировки «Исламское государство» Абдаллы Кардаша.

«Задержан кандидат в преемники преступника аль-Багдади Абдалла Кардаш», — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство INA.

Отмечается, что это один из псевдонимов. Ранее СМИ писали, что в октябре 2019 года после ликвидации прежнего главы группировки Абу Бакра аль-Багдади главарем «Исламское государство» был назначен уроженец Ирака Амир аль-Сальби.

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