До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 113987 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в среду министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтвержден еще 23 летальных исхода от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число погибших достигло 4222.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции составило 152 587, поскольку еще у 972 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, которые приводит «Анадолу», за прошедшие сутки было сделано 20 838 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 1 696 355 анализов.

Ранее на брифинге по итогам заседания Научного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции Коджа заявил, что Турция успешно преодолела первый этап борьбы с Covid-19.

Он сообщил также, что Турция даст старт сезону оздоровительного туризма досрочно, а чартерные рейсы могут быть организованы в зависимости от спроса.

По его словам, власти планируют тестировать на наличие коронавируса пассажиров, прибывающих из-за рубежа, в аэропортах и на сухопутных границах.

Minval.az