Турция ежедневно обеспечивает ифтаром (вечерний прием пищи в Священный для мусульман месяц Рамазан) 6,4 тысячи нуждающихся в городах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии.

Ифтар для жителей лагерей беженцев оказана по линии Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи Турции (İHH).

Как сообщил пресс-секретарь İHH в провинции Килис Якуп Аладжа, Фонд обеспечивает сирийцев ужином с самого начала священного для мусульман месяца.

«В течение 10 последних лет во время Рамазан организовывались коллективные ифтары. В этом году не получается из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Поэтому сирийцы в палаточных городках на севере Сирии получают на ифтар отдельные продовольственные пакеты»,- цитирует «Анадолу» Аладжу.

Minval.az