ВМС Ирана собираются действовать, как и прежде, в акваториях Персидского и Оманского заливов, заявил в среду член иранского командования, который прокомментировал недавние заявления Пентагона.

Накануне базирующееся в Бахрейне Центральное командование ВМС США обнародовало заявление с предупреждением не приближаться к американским кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м. В противном случае американские военные могут посчитать нарушение этой дистанции угрозой в свой адрес и предпринять оборонительные меры.

«Военно-морские силы Исламской Республики Иран в Персидском заливе и в Оманском заливе, как и в прошлом, продолжат свои регулярные миссии в соответствии с профессиональными принципами», — в свою очередь заявил источник в ВМС Ирана, которого цитирует «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Пресс-ТВ».

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