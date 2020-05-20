Правительство Китая выразило протест США и пригрозило принять необходимые контрмеры в отношении американской стороны за «вмешательство во внутренние дела КНР» и поддержку сепаратистских сил на Тайване. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал в среду на брифинге заявление госсекретаря США Майкла Помпео, в котором тот поздравил главу администрации Тайваня Цай Инвэнь с вступлением в должность на второй четырехлетний срок полномочий.

«20 мая госсекретарь США Майкл Помпео выступил с заявлением, в котором поздравил руководителя тайваньского региона Цай Инвэнь с вступлением в должность и назвал ее президентом, а также восхвалил американо-тайваньские партнерские отношения», — указал он. «Такие действия американской стороны являются серьезным нарушением принципа одного Китая, идут вразрез с тремя китайско-американскими совместными коммюнике и являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Китайская сторона выражает в связи с этим решительное возмущение и осуждает такие действия», — сказал дипломат.

«Китай примет необходимые контрмеры в ответ на вышеизложенные ошибочные действия США. Ответственность за все последствия будет лежать на американской стороне», — подчеркнул он.

Как отметил Чжао Лицзянь, в мире существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью. «Такой грубый отход американской стороны от принципа одного Китая и трех китайско-американскими совместных коммюнике является открытым нарушением правительством США взятых на себя обязательств. Это направляет ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, а также наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайваньском проливе и китайско-американским отношениям», — указал официальный представитель МИД КНР.

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