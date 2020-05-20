Президент Палестины Махмуд Аббас направил послание президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь организовать переговоры с Израилем в Москве. Об этом заявил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

«Мы очень хотим продолжать переговоры с Израилем на основе принципа двух государств», — сказал дипломат. Он отметил, что Палестина попросила российскую сторону организовать конференцию по урегулированию этого конфликта.

Ранее Палестина приняла решение разорвать все договоренности с Израилем и США. По словам Аббаса, Палестина снимает с себя все обязательства по всем соглашениям с этими странами. Глава администрации добавил, что к переговорам Палестина вернется только при посредничестве третьей стороны.

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