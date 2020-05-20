Министерство обороны США считает, что есть риск еще одной вспышки COVID-19 в мире, поскольку эффективная вакцина против заболевания может появиться только к лету 2021 года.

Об этом сообщает издание Task & Purpose со ссылкой на внутренний документ ведомства.

«У нас впереди долгий путь с реальной возможностью повторной вспышки COVID-19», — говорится в документе, подготовленном для главы Пентагона Марка Эспера его помощником. Отмечается, что министр еще не подписал его.

«Поэтому сейчас мы должны перенаправить наше внимание на продолжение критически важных миссий, расширение масштабов деятельности и проведение необходимой подготовки, если позже в этом году произойдет значительная вспышка COVID-19», — сообщается в документе.

Как отмечает издание, представитель ведомства заявил, что документ устарел, но отказался предоставить дополнительную информацию. Источник издания в ведомстве добавил, что записка не была официально выпущена, и в нее могут быть внесены изменения.

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