Случай передачи коронавируса нового типа от норки человеку был зарегистрирован на звероводческой ферме в Нидерландах, передает Reuters, ссылаясь на письмо министра сельского хозяйства страны парламенту.

В апреле голландский Минсельхоз уведомил, что COVID-19 был выявлен у норок, содержащихся на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Всего там проживает свыше 20 тысяч этих зверей. Сами фермы расположены в эпицентре вспышки COVID-19 в стране.

Отмечается, что норки были протестированы после обнаружения у них симптомов болезни. В частности, у них было замечено затрудненное дыхание.

Как стало известно, после этого власти в качестве меры предосторожности ограничили доступ к фермам. При этом они отметили, что риска распространения COVID-19 от животных к человеку нет.

Minval.az