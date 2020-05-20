Между Россией и Турцией — новый раунд дипломатии высокого уровня. Накануне состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. «Вести», главная информационная программа телеканала «Россия», сообщила, что обсуждали главы государств борьбу с коронавирусом и ситуацию в Сирии, в том числе совместное патрулирование. Однако «Коммерсантъ» был более словоохотлив и уточнил, что обсуждали не только Сирию, но и Ливию. В официальном изложении, «президенты России и Турции высказали обеспокоенность эскалацией боестолкновений в Ливии. Отмечена необходимость скорейшего возобновления бессрочного перемирия и межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года».

А вот это уже интересно. Для начала напомним диспозицию. В Ливии после падения диктатуры Каддафи продолжается гражданская война. Сегодня в центре внимания — признанное ООН правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем, которому Турция оказывает военную помощь. В Ливии вполне официально находятся турецкие войска. Против ПНС (и турецкой армии) ведет боевые действия так называемая «Ливийская национальная армия», во главе которой стоит главный фаворит Кремля генерал Халифа Хафтар, который уже повысил сам себя до фельдмаршала и объявил себя верховным правителем Ливии и получает солидную помощь уже от России. Поставки оружия признаны официально. Неофициальные источники сообщают и об изрядном количестве «вагнеровцев», прибывших в Ливию на помощь Хафтару.

Но накануне переговоров Путина и Эрдогана из Ливии стали поступать сообщения, которые Кремлю никак не удастся назвать «обнадеживающими» или даже «нейтральными». Силы ПНС установили контроль над авиабазой Эль-Ватыя близ Триполи, которую еще недавно контролировали «хафтаровцы» — как нетрудно догадаться, произошло это при решающей роли турецкой военной поддержки. А как утверждают российские информированные источники, на этой базе находились и солидные силы «вагнеровцев», которые в результате турецкой атаки несут тяжелые потери. Единственный имеющийся у Минобороны России летающий госпиталь «Скальпель МТ» срочно переброшен через Хмеймим в ливийский Эль-Мардж.

Но самое главное и самое неприятное для Москвы даже не это. На базе Эль-Ватыя ударом турецкого дрона уничтожены два российских зенитно-пушечных комплекса «Панцирь». Еще один «Панцирь» провезли в качестве трофея по улицам Триполи. Еще один удар БПЛА уничтожил российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха».

А все это уже ставит перед непростым выбором Москву. Можно строить десятки версий, как дальше будут развиваться события в Ливии, продолжат ли силы ПНС наступление, ка далеко и в прямом, и в переносном смысле они зайдут и т.д. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что стратегический замысел Москвы уже потерпел крах. Напомним: о наступлении на Триполи Хафтар объявил еще прошлой весной. Замысел прочитывался вполне четко: разгромить силы ПНС и одержать военную победу до того, как межливийский диалог приведет хоть к каким-то результатам. В результате Москва на словах поддерживала межливийский диалог и призывы к прекращению огня, а на деле не спешила «одергивать» Хафтара, который эти призывы игнорировал, и продолжала посылать ему на помощь оружие (официально) и наемников (неофициально), рассчитывая, что вот еще немного — и Хафтар одержит военную победу, все планы межливийского диалога и решения Берлинской конференции можно будет выбросить в корзину, а РФ восстановит свои военные базы на ливийском побережье.

На словах Россия, конечно, и прежде выступала за «межливийский диалог» — нынешний разговор Путина с Эрдоганом не первый такого рода прецедент. Но теперь для Москвы изменилась ситуация. Военная победа отодвигается в неопределенное будущее. Турецкая армия разносит с воздуха и «вагнеровцев», и новейшие российские системы оружия. Теоретически Москва могла бы бросить в ливийскую «топку» еще больше оружия и «вагнеровцев», но это вряд ли поможет. Российские «ихтамнеты» не просто несут потери — армия Турции демонстрирует подавляющее «технологическое» преимущество. А значит, надо, по примеру той же Сирии, «собрать эмоции в кулак» и договариваться, причем на далеко не лучших для себя условиях. Тем более что эти условия вряд ли в скором времени изменятся к лучшему. Фаиз Саррадж проводит переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Как бы решения о вступлении в войну всего Североатлантического альянса еще не озвучено, но вряд ли глава ПНС и генсек НАТО «просто созвонились и поговорили». И если в ответ на удары по «вагнеровцам» Москва не торопится возвещать об «ударе в спину» и устраивать пропагандистскую атаку на Турцию, а Путин обсуждает Ливию в телефонном разговоре с Эрдоганом, это пусть косвенный, но все же показательный признак.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az