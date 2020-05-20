Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отведет свои отряды от Триполи на 2-3 км, чтобы позволить жителям столицы свободно перемещаться для празднования мусульманского праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил в среду официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, отвод войск начнется в среду в полдень по местному времени (14:00 по бакинскому времени), уточняет агентство.

Minval.az