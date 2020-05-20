Ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший £32,8 млн (свыше $40 млн по текущему курсу) на благотворительность, получит одну из высших государственных наград Великобритании и будет посвящен в рыцари.

Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник вечером канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает ТАСС.

«Невероятная кампания по сбору пожертвований, начатая полковником Томом, вдохновила всю страну и стала для нас маяком надежды в коронавирусном тумане, — заявил Джонсон, слова которого приводятся в документе. — От лица всех тех, кто был тронут этой невероятной историей, я хочу сказать ему большое спасибо. Этот человек — настоящее национальное сокровище».

В заявлении Даунинг-стрит, 10 указывается, что глава правительства лично ходатайствовал о представлении 100-летнего ветерана к награде и королева Великобритании Елизавета II удовлетворила его просьбу. Дата официальной церемонии посвящения Мура в рыцари пока не определена в связи с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Титула рыцаря в Великобритании чаще всего присваивается вместе с орденом Британской империи одной из пяти степеней, однако о том, какую именно награду получит ветеран, пока не сообщается. Ранее Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как на фоне пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS). Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

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