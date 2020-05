В Мексиканском штате Нуэво-Леон выпал необычный град в форме коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

По утверждению очевидцев, на упавших на землю градинах явственно просматривались характерные шипы наподобие тех, что есть у нового коронавируса. Перепуганные местные жители увидели в инциденте «послание Бога с напоминанием о необходимости оставаться по домам» в период эпидемии.

Об аналогичном природном явлении также сообщили на противоположном крае света. Пользователь Twitter Arlene Lee показала фото «коронавирусного» града, выпавшего в китайском городе Циндао 18 мая.

What a hailstone last night in Qingdao!!!💀 pic.twitter.com/XU28WeXIwP

— Arlene Lee (@ArleneL83330489) May 18, 2020