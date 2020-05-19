Палестина приняла решения расторгнуть все договоренности с Израилем и США на фоне намерений израильского правительства присоединить себе палестинские земли, заявил в прямом эфире телеканала «Аль-Джазира» глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

«Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимает с себя все обязательства по всем соглашений с правительствами США и Израиля, включая связанные с безопасностью», — сказал Аббас (цитата по РИА Новости).

Палестинский лидер призвал с сегодняшнего дня Израиль нести всю ответственность перед международным сообществом, как «оккупационная сила на оккупированной территории Палестины».

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