Святыня ислама — мечеть «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме откроется для посещений после праздника Рамазан. Об этом говорится в сообщении Министерства вакуфов, исламских дел и святынь Иордании, которое приводит «Анадолу».

Решение об открытии мечети принято на фоне улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Меры предосторожности и порядок посещений будут объявлены позже, говорится в сообщении.

Мечеть «Аль-Акса» » в оккупированном Восточном Иерусалиме была полностью закрыта для посещений верующими с 22 марта из-за вспышки коронавируса.

Совет исламских вакуфов Иерусалима сообщил, что мечеть будет также закрыта для посещений и в Священный месяц Рамазан.

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