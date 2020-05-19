Пекин считает, что Вашингтон старается переложить ответственность на другие стороны за то, какая обстановка с коронавирусом сложилась в США, сообщает китайский телеканал CGTN со ссылкой на слова представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Телеканал поясняет, что Чжао Лицзянь таким образом прокомментировал недавнее письмо президента США Дональда Трампа с ультиматумом в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В свою очередь представитель МИД КНР заявил, что США ждет неудача в попытках использовать Китай для снятия с себя ответственности за ситуацию с COVID-19.

Также он призвал американских политиков не пренебрегать своими обязанностями и сотрудничать с международным сообществом для борьбы с коронавирусом.

Ранее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по «существенным улучшениям» в своей работе.

«Мой долг как президента США информировать Вас о том, что, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет на себя обязательства по существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю свое временное решение о замораживании финансирования ВОЗ постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации», — следует из письма Трампа, опубликованного в его Twitter.

Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

По его словам, единственным путем для ВОЗ, чтобы восстановить доверие, является демонстрация «своей независимости от Китая».

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