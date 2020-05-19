Конституционный суд Германии 19 мая постановил, что немецкое агентство разведки BND нарушает статьи конституции, когда следит за телефонами и интернет-трафиком иностранцев за пределами страны.

Об этом сообщает агентство «Рейтерс».

Ранее жалобы на подобные действия BND поступали от иностранных журналистов, пишущих в основном о нарушениях прав человека в зонах конфликтов и в авторитарных государствах, и от организации «Репортеры без границ».

Согласно вердикту суда, слежка за телефонами и интернет-трафиком нарушает права на свободу прессы и на неприкосновенность частной жизни. Оба этих постулата закреплены в конституции ФРГ. В суде подчеркнули, что нормы, прописанные в основном законе, применяются в отношении госструктур не только на территории Германии, но и в других странах.

После решения Конституционного суда правительство должно будет внести поправки в закон о полномочиях BND. Однако сам надзор за иностранцами вне территории Германии, согласно решению суда, не противоречит конституции.

Minval.az