Правительство Башара Асада арестовало деньги брата президента страны Башара Асада, бизнесмена Рами Махлуфа, сообщает Reuters.

Речь идет о резервировании (предварительном аресте) активов Махлуфа, его жены и детей. Утверждается, что это произошло по просьбе сирийского правительства, однако ряд аналитиков и СМИ считают, что за арестом может стоять сам Башар Асад.

17 мая BBC News писали, что Рами Махлуф пожаловался на давление со стороны Дамаска, отмечает «Лента.ру». Владелец ряда крупных компаний рассказал, что на него оказывают давление: Махлуфа пытались вынудить покинуть пост. Помимо этого, правительство заставляло его выплатить 100 миллионов долларов в качестве компенсации за неуплату налогов. Сам бизнесмен эти обвинения отрицает.

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