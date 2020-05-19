Китай должен понести ответственность за распространение коронавируса в мире. С таким утверждением выступил в понедельник президент США Дональд Трамп.

«Да, Китай должен понести ответственность за то, что сделал, — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме. — Они нанесли ущерб всему миру».

«Китай преподнес нам замечательный подарок, [вирус] пришел из Китая, распространился в Европе, появился также и в США, — отметил президент. — Весь мир заразился этой ужасной вещью».

По мнению главы Белого дома, распространение вируса можно было остановить на ранней стадии. «Это можно было предотвратить, остановить на ранней стадии», — цитирует его ТАСС. Как утверждал Трамп, Китай не дал вирусу распространиться внутри страны, но дал ему уйти в Европу и США.

Minval.az