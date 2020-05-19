Американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно сотрудничают с террористической группировкой ИГ, рассказал российским журналистам Абу Хамзи, командир группы боевиков, сбежавшей из Эт-Танфа и перешедшей на сторону правительственных войск Сирии.

Ранее группа боевиков, проходивших обучение на военной базе США в Эт-Танфе, сдалась сирийским правительственным силам, бросив перед этим опорный пункт, на котором несла службу. Сообщалось, что сбежавших боевиков готовили для проведения диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также терактов на территории, подконтрольной Дамаску.

«Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там… Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, и они сейчас обучают их и работают с ними», — рассказал Абу Хамзи.

Капитан Майк, которого упомянул сбежавший боевик, был его инструктором. По словам Хамзи, инструктор «ничего не знает», о том, как американские власти пользуются сирийскими боевиками, «он только умеет использовать оружие» и обучает, как обращаться с ним. В частности, Абу Хамзи учили пользоваться американскими пулеметами 40-го и 50-го калибров.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. В 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные, находится лагерь беженцев.

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