Генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линик был уволен со своего поста в связи с тем, что расследовал попытку администрации президента продать оружие Саудовской Аравии в обход Конгресса, сообщает CNN со ссылкой на источники в руководстве страны.

«Свергнутый инспектор почти закончил расследование решения Помпео об ускоренной продаже оружия Саудовской Аравии на $8 млрд», — сообщает телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Линика в связи с утратой доверия.

Инициатором отставки выступил вице-президент страны Майк Помпео. Он также заявил, что по вине инспектора в ведомстве могли состояться утечки ценной информации.

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