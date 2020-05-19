Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений.

Как передает ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп в опубликованном в понедельник письме, которое он направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.

«14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, — отметил Трамп. — Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики».

В письме приводится список ошибок, которые, по мнению американской стороны, допустила ВОЗ.

В письме утверждается, что ВОЗ «последовательно игнорировала заслуживающие доверия сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или даже ранее». Она также якобы не стала «проводить независимое расследование» в связи с поступлением данных, которые противоречили позиции властей Китая. По версии Трампа, представители ВОЗ в конце декабря 2019 года уже знали о том, какую опасность представляет коронавирус, но «решили не делиться этой важнейшей информацией с остальными миром, возможно, по политическим соображениям».

Американский лидер полагает, что ВОЗ «неоднократно делала заявления о коронавирусе, которые были чрезвычайно неточными или вводящими в заблуждение». Как утверждается в письме, ВОЗ отмечала, что власти Китая действуют прозрачно, несмотря на то, что они якобы заставляли целые организации в стране и отдельных специалистов замалчивать сведения об инфекции.

Трамп полагает, что гендиректор ВОЗ не настоял своевременно на том, чтобы Китай принял группу экспертов организации. «Примечательно, что ВОЗ промолчала, когда Китай вообще не разрешил двум членам группы из числа американцев въехать в Ухань», — отметил президент США.

Он также выразил недовольство в связи с тем, что ВОЗ не поддержала введенный американскими властями запрет на въезд в США лиц из Китая.

Трамп, в частности, подверг критике самого главу ВОЗ. «Пожалуй, хуже всех этих ошибок то, что мы знаем, что ВОЗ могла бы работать гораздо лучше. Всего несколько лет назад, под руководством другого генерального директора, ВОЗ демонстрировала миру, сколько всего она может предложить. <…> Она не стеснялась критиковать Китай за то, что он ставит под угрозу население мира, пытаясь скрыть вспышку (атипичной пневмонии в 2002-2003 годов — ред.) <…>. Многие жизни были бы спасены, если бы вы последовали примеру Брундтланд», — пишет президент США.

Трамп в письме отметил, что США окончательно прекратят выделять средства на работу ВОЗ и пересмотрят свое членство в ней, если организация в течение 30 дней не гарантирует проведения реформ.

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