Испания может начать принимать иностранных туристов в конце июня, когда и сами испанцы смогут свободно передвигаться по своей стране.

Об этом заявил министр транспорта Хосе Луис Абалос.

В настоящее время в Испании действуют строгие ограничения на приезд иностранцев. Страну могут посетить лишь те, у кого форс-мажорные обстоятельства, а также дипломаты и работники приграничных районов. При этом действует 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из-за границы. Но в пятницу глава испанского МИДа Аранча Гонсалес Лайя заявила, что власти осознают значимость туризма для экономики страны и стремятся как можно скорее начать принимать туристов, взяв под контроль распространение коронавируса.

«Нас очень заботит сектор, который важен для нашей страны и является основным в некоторых автономных сообществах. Но мы не можем допустить, чтобы приезжали иностранцы, пока испанцы находятся на карантине. Мы не можем сказать семье из Мадрида, что они не имеют права поехать в свою квартиру в сообществе Валенсия, если при этом это может сделать иностранец», — сказал Абалос, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на TVE .

Поэтому, по его словам, иностранные туристы смогут приезжать в Испанию только тогда, когда передвижение между провинциями будет разрешено для испанцев. По прогнозам, это может произойти в конце июня. «Начиная с конца июня мы начнем туристическую деятельность. Надеюсь, что да — если снятие карантинных мер будет развиваться хорошо, мы можем сделать Испанию привлекательной с санитарной точки зрения», — подчеркнул министр.

«Есть рабочая группа, которая работает с тем, чтобы туризм был здоровым — из безопасного направления в безопасное направление, — чтобы контролировался с санитарной точки зрения», — добавил глава минтранса.

Также, по его словам, необходимо «стимулировать туризм, особенно на островах, где очень сильный туристический сектор и хорошая эпидемиологическая обстановка».

Minval.az