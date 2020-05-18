Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и призвал обеспечить равный доступ к вакцине от COVID-19.

«Если вакцина против COVID-19 будет найдена, это будет глобальное общественное благо, она должна быть доступна всем», — сказал Макрон, выступая на 73-й ассамблее ВОЗ.

Он назвал это вопросом как эффективности, так и принципа. «Здоровье человека нельзя оспаривать, нельзя присваивать, нельзя покупать и продавать», — цитирует его «Вестник Кавказа» со ссылкой на CNN.

«Нам нужна сильная ВОЗ для борьбы с COVID-19, ВОЗ — это мы, ее государства-члены», — добавил президент Франции.

Количество жертв коронавируса нового типа во Франции превысило 28 тысяч, всего в стране инфицированы почти 180 тысяч человек.

Minval.az